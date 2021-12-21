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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

«Фенербахче» уволил главного тренера официально

21 Декабря 2021 • 12:13 Комментировать

Стамбульский «Фенербахче», неудачно выступающий в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги, принял решение о расставании с главным тренером команды. С поста наставника был уволен 53-летний португалец Витор Перейра, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды.

По итогам 17 туров чемпионата Турции «канарейки» набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Трабзонспора» на 14 пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Витор Перейра
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