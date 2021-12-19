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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Черчесов: «Веду переговоры с несколькими клубами, решение приму на следующей неделе»

19 Декабря 2021 • 16:22 Комментировать

Российский тренер Станислав Черчесов высказался по поводу своего будущего. Как известно, Черчесов находится без работы с лета после ухода с тренерского мостика сборной России.

«Я веду переговоры с несколькими клубами. Я контактирую с венграми, со мной связывались два клуба из Турции и из нескольких других стран. Я в раздумьях. Решение приму на следующей неделе.

Интересовалась ли мной «Легия»? Никаких предложений от «Легии» мне не поступало», - высказался Черчесов для польского Interia Srort.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов может возглавить «Ференцварош» или «Бешикташ».

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов
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