Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Черчесов может оказаться в «Бешикташе»

09 Декабря 2021 • 17:54 Комментировать

В четверг «Бешикташ» расстался с главным тренером Сергеном Ялчыном после провального выступления команды в Лиге чемпионов и внутреннем первенстве. В еврокубках команда не набрала ни одного очка в не самой сильной группе с «Аяксом», «Спортингом» и дортмундской «Боруссией», а в чемпионате Турции идет на непривычно низком девятом месте.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривается в качестве претендента на вакантный пост. Его конкуренты - Шенол Гюнеш, Джесси Марш и Даниэль Фарке, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из сборной России Черчесов ушел после финальной части чемпионата Европы 2020 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
10.12  20:00 Алтай ... Хатайспор
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
17:54 · Турция
Черчесов может оказаться в «Бешикташе»
11:36 · Испания. Ла Лига
Пьянич может досрочно вернуться в «Барселону» 2
06 Декабря
19:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер Венгрии: «Очевидно, что Салаи переходит в «Челси»
02 Декабря
21:12 · Турция
В Кубке Турции форвард дважды вставал в рамку вместо удалённых вратарей
28 Ноября
11:17 · Испания. Ла Лига
​Иско может отправиться играть в Турцию 1 слухи
24 Ноября
14:45 · Турция
​Бабель выпустит автобиографию в виде рэп-альбома
20 Ноября
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» усилится полузащитником «Арсенала»
19 Ноября
10:15 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» продаст Рондона в Турцию
18 Ноября
10:18 · Турция
Балотелли хочет вернуться в сборную Италии 2
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи
17 Ноября
13:19 · Турция
Президент «Фенербахче» совершил жертвоприношение на клубном стадионе
16 Ноября
10:55 · Россия. Премьер-лига
Эмре Белозоглу: «Было очень серьёзное предложение из России» 1
15 Ноября
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Бийол хочет сменить ЦСКА на «Галатасарай» 1 слухи
08:41 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» хочет купить нападающего «Зенита» 1
13 Ноября
22:07 · Турция
Тедеско зовут в Турцию слухи
Все новости
Рекомендуем