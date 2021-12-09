Черчесов может оказаться в «Бешикташе»

В четверг «Бешикташ» расстался с главным тренером Сергеном Ялчыном после провального выступления команды в Лиге чемпионов и внутреннем первенстве. В еврокубках команда не набрала ни одного очка в не самой сильной группе с «Аяксом», «Спортингом» и дортмундской «Боруссией», а в чемпионате Турции идет на непривычно низком девятом месте.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривается в качестве претендента на вакантный пост. Его конкуренты - Шенол Гюнеш, Джесси Марш и Даниэль Фарке, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из сборной России Черчесов ушел после финальной части чемпионата Европы 2020 года.