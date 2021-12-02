В Кубке Турции форвард дважды вставал в рамку вместо удалённых вратарей

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити» Маме Диуф зажигает в Турции. В кубковом матче его «Хатайспор» играл против «Эюспора», и 33-летний сенегалец вышел на замену. В овертайме при счете 1:1 вратарь «Хатайспора» был удален за фол последней надежды, и Диуф встал в рамку, так как замен больше не было. В коротком перерыве перед заключительной 15-минуткой удалось использовать дополнительную замену, чтобы выпустить резервного голкипера, но и он удалился. Диуф снова облачился во вратарский свитер и не пропустил.

В серии пенальти Диуф забил свой удар, а его команда в итоге отпраздновала победу.