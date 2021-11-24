​Бабель выпустит автобиографию в виде рэп-альбома

Райан Бабель ещё не завершил карьеру. Голландский форвард, который известен главным образом по выступлениям за «Аякс» и «Ливерпуль», защищает цвета «Галатасарая». Уже в 34 года Бабель выпустит автобиографию. Она выйдет в необычном формате – в виде рэп-альбома. Об этом сообщает The Guardian, приводя слова футболиста.

- Суть в том, что я хотел сделать что-то новое, что-то творческое, что-то такое, чего раньше не делали, - рассказал Бабель.

В сезоне 2021/2022 Райан Бабель провёл 18 матчей за «Галатасарай» во всех соревнованиях. В них голландец записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.