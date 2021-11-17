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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Президент «Фенербахче» совершил жертвоприношение на клубном стадионе

17 Ноября 2021 • 13:19 Комментировать

В стамбульском клубе достаточно специфически решили бороться с неудачными результатами команды в сезоне-2021/2022.

Как сообщает Ensohaber, президент «Фенербахче» Али Коч принес в жертву барана на домашней арене команды. После этого стадион посетил имам, который благословил футболистов и заколдовал ворота от голов.

«Канарейки» провально выступают в текущем розыгрыше турецкой Суперлиги. Команда располагается лишь на седьмом месте после 12 туров.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет усилиться нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Стамбульский клуб готов заплатить за иранца три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче
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