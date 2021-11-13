Пробыв в застое около полугода, Доменико Тедеско может уже в ближайшем будущем вернуться к тренерской деятельности. У экс-наставника «Спартака» есть возможность отправиться работать в турецкий чемпионат.

По информации местного издания FotoMac, в приглашении немецкого специалиста заинтересовано руководство «Фенербахче». Клуб переживает не лучшие времена, находясь в середине турнирной таблицы первенства, поэтому боссы готовы пойти на радикальные меры и поменять тренера.

Напомним, что Тедеско ушел из «Спартака» по окончании прошлого сезона. Под его руководством «красно-белые» сумели пробиться в Лигу чемпионов, но попасть в групповой этап уже при Рую Витории москвичам не удалось.