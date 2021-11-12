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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

В «Фенербахче» недовольны Озилом

12 Ноября 2021 • 12:35 Комментировать
Галатасарай
...
Фенербахче
2.20 3.60 3.15
21.11 19:00

После постоянных проблем в лондонском «Арсенала», Месуту Озилу не удалось сфокусироваться исключительно на футболе и в «Фенербахче», куда немец не так давно перебрался.

По крайней мере, так считает президент клуба. Согласно источнику Le Grove, Озил недоволен количеством игровой практики, а руководство команды посоветовало ему обращать больше внимания на тренировки, а не на посторонние вещи. Отмечается, что в «Фенербахче» недовольны, как много времени футболист уделяет коммерции и собственному бренду.

Напомним, что в октябре Озил вовсе повздорил с главным тренером, бросив прямо перед наставником свою тренировочную манишку.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
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