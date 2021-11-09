​В Турции судья позвал игроков из душа, чтобы доиграть матч – теперь он завершил карьеру

Турецкий арбитр Халис Озкахья объявил о завершении карьеры. В минувшую пятницу он обслуживал матч «Газиантеп» - «Касымпаша», который завершился со счётом 2:0. Игра запомнилась тем, что рефери дал финальный свисток на пятой добавленной минуте, хотя он (судя по электронному табло) компенсировал ко второму тайму девять минут. Осознав случившееся, рефери попросил футболистов вернуться на поле. При этом некоторые игроки уже успели отправиться в душ, а на стадионе стали отключать оборудование.

Завершение карьеры Халис Озкахья объяснил тем, что он устал выслушивать оскорбления и ругательства в свой адрес. Что касается инцидента на матче «Газиантепа», то Озкахья сказал, что четвёртый рефери ошибся, показав электронное табло с девятью минутами. На самом деле рефери компенсировал пять минут.