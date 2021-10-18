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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Шахин завершил карьеру игрока

18 Октября 2021 • 10:56 Комментировать
Антальяспор
...
Истанбул Башакшехир
24.10 16:00

Знаменитый турецкий полузащитник Нури Шахин решил завершить профессиональную карьеру футболиста и сосредоточиться исключительно на тренерской деятельности.

До недавнего времени 33-летний турок совмещал в «Антальяспоре» выступления на футбольном поле с тренерскими обязанностями. Как сообщает AS, теперь Нури Шахин будет заниматься только вторым.

Нури Шахин известен по своим выступлениям за дортмундскую «Боруссию», «Реал», «Ливерпуль», «Вердер» и «Фейеноорд». В общей сложности полузащитник провёл на клубном уровне 428 матчей, отличившись в них 38 забитыми мячами и 69 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Нури Шахин Антальяспор
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