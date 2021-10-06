Нури Шахин стал тренером «Антальяспора»

33-летний футболист Нури Шахин утверждён в должности главного тренера «Антальяспора».

В результате увольнения Эрсуна Янала во главе команды из Анталии, неудачно стартовавшей в сезоне турецкой Суперлиги, произошли перемены на тренерском мостике.

Пост рулевого «Антальяспора» руководство клуба доверило полузащитнику Нури Шахину, который лишь в 2020 году присоединился к команде. Данная информация представлена на официальном сайте клуба.

За спиной у знаменитого турецкого хавбека имеется богатый опыт выступлений за европейские топ-клубы. Шахин успел поиграть за «Боруссию» Дортмунд, «Реал», «Ливерпуль» и «Фейеноорд».

Напомним, что за «Антальяспор» выступает игрок сборной России Фёдор Кудряшов.