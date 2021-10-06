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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Нури Шахин стал тренером «Антальяспора»

06 Октября 2021 • 09:20 Комментировать
Сивасспор
...
Антальяспор
1.78 3.75 4.40
16.10 16:00

33-летний футболист Нури Шахин утверждён в должности главного тренера «Антальяспора».

В результате увольнения Эрсуна Янала во главе команды из Анталии, неудачно стартовавшей в сезоне турецкой Суперлиги, произошли перемены на тренерском мостике.

Пост рулевого «Антальяспора» руководство клуба доверило полузащитнику Нури Шахину, который лишь в 2020 году присоединился к команде. Данная информация представлена на официальном сайте клуба.

За спиной у знаменитого турецкого хавбека имеется богатый опыт выступлений за европейские топ-клубы. Шахин успел поиграть за «Боруссию» Дортмунд, «Реал», «Ливерпуль» и «Фейеноорд».

Напомним, что за «Антальяспор» выступает игрок сборной России Фёдор Кудряшов.

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Евро-Футбол.Ру,
Нури Шахин Антальяспор
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