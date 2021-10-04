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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

​Озил демонстративно выразил тренеру «Фенербахче» своё недовольство

04 Октября 2021 • 17:54 Комментировать
Фенербахче
2:1
Касымпаша
окончен

В воскресенье «Фенербахче» играл против «Касымпаши» в рамках чемпионата Турции. «Канарейки» победили со счётом 2:1 без Месута Озила – немец все 90 минут просидел на скамейке запасных.

По ходу второго тайма Озил активно разминался, но Виктор Перейра так и не выпустил его на поле. Ближе к завершению встречи Месут демонстративно бросил перед тренером свою тренировочную манишку. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Окан Белтек.

В девяти матчах текущего сезона Месут Озил забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.

«Фенербахче» лидирует в чемпионате Турции после восьми туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
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