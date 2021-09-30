Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 446 Комментарии
Чемпионат Турции по футболу. Суперлига

Очередной курьез в Турции: «Фенербахче» ошибочно выплатил деньги за трансфер игрока голландскому автосалону

30 Сентября 2021 • 11:21 Комментировать (1)
Фенербахче
...
Касымпаша
03.10 16:00
Турецкий «Фенербахче» попал в неприятную ситуацию – клуб перевел деньги не та тот счет, закрывая выплаты по трансферу одного из своих игроков.

Два года назад команда подписала Муху Зайца из «Эмполи», а стороны договорились о том, что сумму в размере четырех миллионов евро турки будут выплачивать частями. Один из переводов должен был быть осуществлен в сентябре прошлого года, но итальянцы денег так и не получили. Оказывается, «Фенербахче» по ошибке перевел около 800 тысяч евро на счет голландского автосалона в городе Дутинхем.

Что самое интересное, компания отказалась возвращать средства. Как итог, «Фенербахче» подал в суд страны, чтобы попытаться вернуть деньги, что на днях увенчалось успехом, сообщает официальный сайт клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
30 Сентября 2021 в 11:29
евонный брательник, Муха Навознович Жук-Какаричь, играеть в Онапе за клуп "Плавунец". отличный 6 номер, с хорошим надежным забором в жвала и дриблингом на сосиске всеми шестью лапами.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Сентября
11:21 · Турция
Очередной курьез в Турции: «Фенербахче» ошибочно выплатил деньги за трансфер игрока голландскому автосалону 1
28 Сентября
00:02 · Турция
Экс-футболист «Фенербахче» и «Бешикташа» подозревается в убийстве
22 Сентября
16:19 · Турция
​Балотелли скандально отпраздновал гол 1
14 Сентября
10:34 · Турция
Сулейманов: «Спад связываю с коронавирусом, было 32% поражения лёгких»
13 Сентября
21:57 · Турция
Сулейманов неудачно дебютировал в Турции за «Гиресунспор» – россиянина поменяли сразу после перерыва
11 Сентября
11:19 · Италия. Серия А
Пьянич: «Я был готов на всё ради Аллегри»
10:30 · Турция
Озил не собирается покидать «Фенербахче»
09 Сентября
23:17 · Турция
Озил намерен покинуть «Фенербахче» из-за конфликта с тренерами слухи
22:41 · Турция
Алекс Тейшейра рассказал, почему сорвался его переход в «Ливерпуль»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Хамес отказался переезжать в Турцию
08 Сентября
13:58 · Турция
Экс-игрок «Ахмата» подписал контракт с турецким клубом официально
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отдал Сулейманова в аренду в «Гиресунспор» официально
07 Сентября
17:01 · Россия. Премьер-лига
Шапи проведёт остаток текущего сезона в Турции
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» обратился к «Арсеналу» с предложением по Эльнени
06 Сентября
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Арсенала» 1
Все новости
Рекомендуем