Очередной курьез в Турции: «Фенербахче» ошибочно выплатил деньги за трансфер игрока голландскому автосалону

Турецкий «Фенербахче» попал в неприятную ситуацию – клуб перевел деньги не та тот счет, закрывая выплаты по трансферу одного из своих игроков.

Два года назад команда подписала Муху Зайца из «Эмполи», а стороны договорились о том, что сумму в размере четырех миллионов евро турки будут выплачивать частями. Один из переводов должен был быть осуществлен в сентябре прошлого года, но итальянцы денег так и не получили. Оказывается, «Фенербахче» по ошибке перевел около 800 тысяч евро на счет голландского автосалона в городе Дутинхем.

Что самое интересное, компания отказалась возвращать средства. Как итог, «Фенербахче» подал в суд страны, чтобы попытаться вернуть деньги, что на днях увенчалось успехом, сообщает официальный сайт клуба.