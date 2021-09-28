Экс-футболист «Фенербахче» и «Бешикташа» подозревается в убийстве

Сезер Озтюрк, бывший игрок двух стамбульских грандов - «Фенербахче» и «Бешикташа» - объявлен турецкой полицией в розыск.

О возможном совершении преступления 35-летним мужчиной сообщает NTV Spor. Известно, что 19 сентября Озтюрк в результате конфликта на дороге применил огнестрельное оружие против группы лиц. Один из пострадавших от полученных ранений скончался в больнице, четверо других были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

Свидетели узнали предполагаемого преступника, указав на Сезера Озтюрка. В настоящее время подозреваемый в убийстве находится в бегах.

Добавим, что Озтюрк является воспитанником «Байера». Выступал на позиции полузащитника.