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Турция

Экс-футболист «Фенербахче» и «Бешикташа» подозревается в убийстве

28 Сентября 2021 • 00:02 Комментировать

Сезер Озтюрк, бывший игрок двух стамбульских грандов  - «Фенербахче» и «Бешикташа» - объявлен турецкой полицией в розыск.

О возможном совершении преступления 35-летним мужчиной сообщает NTV Spor. Известно, что 19 сентября Озтюрк в результате конфликта на дороге применил огнестрельное оружие против группы лиц. Один из пострадавших от полученных ранений скончался в больнице, четверо других были вынуждены обратиться за помощью к медикам.

Свидетели узнали предполагаемого преступника, указав на Сезера Озтюрка. В настоящее время подозреваемый в убийстве находится в бегах.

Добавим, что Озтюрк является воспитанником «Байера». Выступал на позиции полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Фенербахче Сезер Озтюрк
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