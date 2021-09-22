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Турция

​Балотелли скандально отпраздновал гол

22 Сентября 2021 • 16:19 Комментировать
Бешикташ
3:3
Адана Демирспор
окончен

Во вторник в чемпионате Турции проходил матч «Бешикташ» - «Адана Демирспор». Встреча завершилась со счётом 3:3, а один из голов гостей оформил Марио Балотелли, которому удался отличный удар из-за пределов штрафной площади.

После гола Балотелли подбежал к тренеру «Бешикташа» Сергену Ялчину и показал ему жест, приложив два своих пальца к своему виску. Очевидно, Марио припомнил тренеру фразу, которую он произнёс несколько лет назад. Тогда Ялчин говорил, что у Балотелли «не хватает мозгов».

«Я не понимаю, зачем он это сделал. Не знаю, вёл ли бы он себя так, если бы перешёл к нам год назад», - сказал Ялчин после игры.

Рулевой «Адана Демирспор» Винченцо Монтелла тоже не одобрил жест Марио Балотелли.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Марио Балотелли Адана Демирспор
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