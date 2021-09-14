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Турция

Сулейманов: «Спад связываю с коронавирусом, было 32% поражения лёгких»

14 Сентября 2021 • 10:34 Комментировать

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, перебравшийся на правах аренды в турецкий клуб «Гиресунспор», в интервью корреспонденту Sport24 поведал о причинах спада в своей игре.

По словам 21-летнего нападающего, главной причиной является коронавирус, которым он переболел в тяжелой форме. Сулейманов рассказал, что у него было 32 процента поражения легких. Игрок на протяжении пяти дней страдал от высокой температуры.

Аренда Шапи в турецкий коллектив была оформлена 8 сентября. Стороны заключили трудовое соглашение до завершения сезона-2021/2022.

Сулейманов является воспитанником академии «быков». В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах РПЛ, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед-Шапи Сулейманов
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