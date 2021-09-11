Озил не собирается покидать «Фенербахче»

Немецкий плеймейкер Месут Озил остается в стамбульском «Фенербахче», несмотря на слухи об уходе. Согласно сведениям портала Goal, у 32-летнего футболиста нет конфликта с тренерским штабом команды.

Ранее появилась информация, что полузащитник хочет сменить клубную прописку из-за малого количества игровой практики.

Месут пополнил ряды турецкого коллектива в январе текущего года, заключив долгосрочный трудовой договор до лета 2024 года. До переезда в Стамбул хавбек на протяжении восьми лет защищал цвета лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Суперлиги Озил провел два матча, забил гол и отдал ассист.