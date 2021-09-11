Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 194 Комментарии
Турция

Озил не собирается покидать «Фенербахче»

11 Сентября 2021 • 10:30 Комментировать

Немецкий плеймейкер Месут Озил остается в стамбульском «Фенербахче», несмотря на слухи об уходе. Согласно сведениям портала Goal, у 32-летнего футболиста нет конфликта с тренерским штабом команды.

Ранее появилась информация, что полузащитник хочет сменить клубную прописку из-за малого количества игровой практики.

Месут пополнил ряды турецкого коллектива в январе текущего года, заключив долгосрочный трудовой договор до лета 2024 года. До переезда в Стамбул хавбек на протяжении восьми лет защищал цвета лондонского «Арсенала».

В текущем сезоне Суперлиги Озил провел два матча, забил гол и отдал ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.09  17:00 Коньяспор ... Алтай
11.09  17:00 Фатих Карагюмрюк ... Адана Демирспор
11.09  20:00 Кайсериспор ... Касымпаша
11.09  20:00 Бешикташ ... Малатьяспор
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
11:19 · Италия. Серия А
Пьянич: «Я был готов на всё ради Аллегри»
10:30 · Турция
Озил не собирается покидать «Фенербахче»
09 Сентября
23:17 · Турция
Озил намерен покинуть «Фенербахче» из-за конфликта с тренерами слухи
22:41 · Турция
Алекс Тейшейра рассказал, почему сорвался его переход в «Ливерпуль»
09:21 · Англия. Премьер-лига
Хамес отказался переезжать в Турцию
08 Сентября
13:58 · Турция
Экс-игрок «Ахмата» подписал контракт с турецким клубом официально
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отдал Сулейманова в аренду в «Гиресунспор» официально
07 Сентября
17:01 · Россия. Премьер-лига
Шапи проведёт остаток текущего сезона в Турции
15:57 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» обратился к «Арсеналу» с предложением по Эльнени
06 Сентября
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Бешикташ» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Арсенала» 1
10:48 · Англия. Премьер-лига
Хамес может продолжить карьеру в чемпионате Турции
10:05 · Турция
Манчини считает, что Балотелли мог достичь большего 4
09:37 · Германия. Бундеслига
Турецкий клуб арендовал нападающего «Байера»
04 Сентября
16:35 · Италия. Серия А
Пьянич заявил, что мог вернуться в «Ювентус»
03 Сентября
16:19 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Фенербахче» Оссеи-Самуэль мог оказаться в России эксклюзив
Все новости
Рекомендуем