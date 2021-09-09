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Турция

Озил намерен покинуть «Фенербахче» из-за конфликта с тренерами слухи

09 Сентября 2021 • 23:17 Комментировать
Фенербахче
...
Сивасспор
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12.09 17:00

Месут Озил, который присоединился к «Фенербахче» зимой этого года, уже изъявил желание покинуть турецкую команду.

Согласно информации, предоставленной испанским изданием Diario, немец повздорил с тренерским штабом и больше не хочет находиться в коллективе. Озил недоволен тем, как и с ним обошлись после полученной недавно травмы. Теперь бывший полузащитник «Арсенала» и мадридского «Реала» может продолжить карьеру в МЛС или же в катарском чемпионате.

Примечательно, что подписывая контракт с клубом восемь месяцев назад, футболист во всю говорил о детской мечте выступать в футболке «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Месут Озил
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