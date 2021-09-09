Месут Озил, который присоединился к «Фенербахче» зимой этого года, уже изъявил желание покинуть турецкую команду.

Согласно информации, предоставленной испанским изданием Diario, немец повздорил с тренерским штабом и больше не хочет находиться в коллективе. Озил недоволен тем, как и с ним обошлись после полученной недавно травмы. Теперь бывший полузащитник «Арсенала» и мадридского «Реала» может продолжить карьеру в МЛС или же в катарском чемпионате.

Примечательно, что подписывая контракт с клубом восемь месяцев назад, футболист во всю говорил о детской мечте выступать в футболке «Фенербахче».