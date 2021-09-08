Венесуэльский защитник Вилькер Анхель, поигравший в российской Премьер-лиге за грозненский «Ахмат», трудоустроился в турецком чемпионате. 28-летний футболист заключил трудовое соглашение с «Гёзтепе», об этом рапортует клубная пресс-служба. Контракт рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон.

Цвета грозненского коллектива венесуэльский игрок защищал с 2016 по 2021 год. В чемпионате России Анхель провел 105 поединков и отметился семью забитыми мячами.

За национальную сборную Венесуэлы защитник сыграл 28 матчей и два раза поразил ворота соперников.