Ляич расторгнет контракт с «Бешикташем»

Адем Ляич, которого «Бешикташ» этим летом пытался продать, разорвет с клубом контракт по обоюдному согласию.

Напомним, что между руководством команды и игроком случился конфликт. Ляич отказался переходить в «Спартак» из-за девушки, когда все детали сделки были уже согласованы. Как следствие, футболист был отстранен от коллектива.

Впрочем, «Бешикташу» так и не удалось выручить за серба хотя бы какие-то деньги, несмотря на интерес представителей итальянского чемпионата. Теперь, как свидетельствует журналист Николо Скира, Ляич в качестве свободного агента переберется либо в турецкий «Карагюмрюк», либо в грецкий ПАОК.

Напомним, что соглашение полузащитника с «Бешикташем» было рассчитано до конца июня следующего года.