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Турция

​Перотти «уколол» «Фенербахче» после разрыва контракта

01 Сентября 2021 • 23:28 Комментировать

Пресс-служба турецкого «Фенербахче» объявила об уходе из клуба атакующего полузащитника Диего Перотти. Трудовое соглашение 33-летнего аргентинца было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

В комментарии к публикации «Фенербахче» в «Инстаграме» о разрыве контракта Диего Перотти оставил комментарий «уколов» стамбульский клуб.

«Теперь я могу рассказать правду обо всём», - написал Перотти. Комментарий футболиста за несколько часов собрал более 19 тысяч «лайков».

Отметим, что Диего Перотти выступал за «Фенербахче» с октября прошлого года. Футболист перебрался в стамбульский клуб на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Диего Перотти
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