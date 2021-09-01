​Перотти «уколол» «Фенербахче» после разрыва контракта

Пресс-служба турецкого «Фенербахче» объявила об уходе из клуба атакующего полузащитника Диего Перотти. Трудовое соглашение 33-летнего аргентинца было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

В комментарии к публикации «Фенербахче» в «Инстаграме» о разрыве контракта Диего Перотти оставил комментарий «уколов» стамбульский клуб.

«Теперь я могу рассказать правду обо всём», - написал Перотти. Комментарий футболиста за несколько часов собрал более 19 тысяч «лайков».

Отметим, что Диего Перотти выступал за «Фенербахче» с октября прошлого года. Футболист перебрался в стамбульский клуб на правах свободного агента.