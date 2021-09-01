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Фалькао покинул «Галатасарай» официально

01 Сентября 2021 • 02:13 Комментировать

Известный колумбийский футболист Радамель Фалькао ушёл из «Галатасарая». Стамбульский клуб официально объявил о расторжении трудового соглашения с 35-летним нападающим.

Ранее появлялась информация о том, что Фалькао может перебраться в «Райо Вальекано». Представитель Ла Лиги переход колумбийского футболиста пока официально не подтвердил.

За «Галатасарай» Радамель Фалькао играл на протяжении двух последних лет. За это время колумбиец принял участие в 43 матчах, в которых забил 20 голов и трижды выступил в качестве ассистента для партнёров.

Радамель Фалькао известен по выступлениям за «Монако», «Атлетико», «Порту», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Радамель Фалькао Трансферы футбола - лето 2021
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