Известный колумбийский футболист Радамель Фалькао ушёл из «Галатасарая». Стамбульский клуб официально объявил о расторжении трудового соглашения с 35-летним нападающим.

Ранее появлялась информация о том, что Фалькао может перебраться в «Райо Вальекано». Представитель Ла Лиги переход колумбийского футболиста пока официально не подтвердил.

За «Галатасарай» Радамель Фалькао играл на протяжении двух последних лет. За это время колумбиец принял участие в 43 матчах, в которых забил 20 голов и трижды выступил в качестве ассистента для партнёров.

Радамель Фалькао известен по выступлениям за «Монако», «Атлетико», «Порту», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».