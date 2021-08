Балотелли ударил одноклубника по «Адана Демирспору» после своей замены

Итальянский нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли в очередной раз вляпался в неприятную ситуацию. Об этом стало известно после публикации видео в твиттер-аккаунте Football For All.

Марио Балотелли, будучи заменённым на 57-й минуте поединка с «Коньяспором» (1:1) в рамках турецкого чемпионата, не смог сдерживать злость, бросаясь тем, что было под рукой. Также он случайно ударил партнёра по команде.

Итаьянец Балотелли после ухода из «Ниццы» в 2019 не провёл ни одного полного сезона, хотя уже успел поиграть за «Марсель» во Франции, а также «Брешию» и «Монцу» в Италии.

| NEW: Mario Balotelli has punched one of his team mates after being substituted pic.twitter.com/DGZF9T6hn4