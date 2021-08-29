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Турция

Балотелли ударил одноклубника по «Адана Демирспору» после своей замены

29 Августа 2021 • 18:30 Комментировать (2)

Итальянский нападающий турецкого «Адана Демирспора» Марио Балотелли в очередной раз вляпался в неприятную ситуацию. Об этом стало известно после публикации видео в твиттер-аккаунте Football For All.

Марио Балотелли, будучи заменённым на 57-й минуте поединка с «Коньяспором» (1:1) в рамках турецкого чемпионата, не смог сдерживать злость, бросаясь тем, что было под рукой. Также он случайно ударил партнёра по команде.

Итаьянец Балотелли после ухода из «Ниццы» в 2019 не провёл ни одного полного сезона, хотя уже успел поиграть за «Марсель» во Франции, а также «Брешию» и «Монцу» в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Ницца Брешия Коньяспор Марио Балотелли Монца Адана Демирспор
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
29 Августа 2021 в 19:26
омерзительное существо
Don sangre
29 Августа 2021 в 19:06
Странно если было бы наоборот. Это известный футбольный фрик)))
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