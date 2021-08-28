​Балотелли выхлестнул эмоции после замены

В пятницу в чемпионате Турции проходил матч между командами «Адана Демирспор» и «Коньяспор». Вскоре после начала второго тайма, а именно на 57-й минуте, тренер хозяев решил заменить Марио Балотелли. Оказавшись на скамейке для запасных, форвард выхлестнул свои эмоции в общении с одноклубниками. Балотелли был недоволен то ли заменой, то ли тем, что происходило на поле. Кадр попал в трансляцию beIN Sports.

На момент замены Марио Балотелли на табло стадиона горели нули. В итоге матч так и завершился вничью, но по голу команды всё-таки забили – 1:1.

Добавим, что действующий контракт 31-летнего Марио Балотелли с клубом «Адана Демирспор» рассчитан до конца июня 2024 года.