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Турция

​Балотелли выхлестнул эмоции после замены

28 Августа 2021 • 00:59 Комментировать
Адана Демирспор
1:1
Коньяспор
окончен

В пятницу в чемпионате Турции проходил матч между командами «Адана Демирспор» и «Коньяспор». Вскоре после начала второго тайма, а именно на 57-й минуте, тренер хозяев решил заменить Марио Балотелли. Оказавшись на скамейке для запасных, форвард выхлестнул свои эмоции в общении с одноклубниками. Балотелли был недоволен то ли заменой, то ли тем, что происходило на поле. Кадр попал в трансляцию beIN Sports.

На момент замены Марио Балотелли на табло стадиона горели нули. В итоге матч так и завершился вничью, но по голу команды всё-таки забили – 1:1.

Добавим, что действующий контракт 31-летнего Марио Балотелли с клубом «Адана Демирспор» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Коньяспор Марио Балотелли Адана Демирспор
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окончен Антальяспор 3:2 Ризеспор 2.15 3.45 3.35
окончен Адана Демирспор 1:1 Коньяспор 2 3.5 3.7
28.08  19:15 Истанбул Башакшехир ... Кайсериспор 1.8 3.7 4.4
28.08  19:15 Малатьяспор ... Газишехир Газиантеп
28.08  21:45 Хатайспор ... Аланьяспор 2.25 3.65 2.95
28.08  21:45 Бешикташ ... Фатих Карагюмрюк 1.58 4.3 5.3
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