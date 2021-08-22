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Турция

​Игрок «Бешикташа» потерял сознание во время матча фото

22 Августа 2021 • 09:01 Комментировать
Газишехир Газиантеп
0:0
Бешикташ
окончен
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Субботний матч турецкой Суперлиги между «Газишехир Газиантеп» и «Бешикташем» (0:0) был омрачён эпизодом, случившимся приблизительно за двадцать минут до конца поединка. Защитник гостей Фабрис Н’Сакала в ситуации без мяча потерял сознание и рухнул на футбольное поле.

Н’Сакала был срочно доставлен в больницу. «Бешикташ» проинформировал общественность о том, что конголезский футболист во время госпитализации находился в ясном сознании. В настоящий момент жизни Н’Сакала ничего не угрожает.

После игры в больницу съездили директора «Бешикташа». Вице-президент клуба Эмре Кодадаг сказал журналистам, что Н’Сакала всех напугал, но сейчас игрок находится в хорошем моральном состоянии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Фабрис Н'Сакала
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