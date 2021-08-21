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Турция

Маркао, ударивший одноклубника, дисквалифицирован на 8 матчей

21 Августа 2021 • 11:07 Комментировать
Галатасарай
...
Хатайспор
1.47 4.70 6.30
23.08 21:45
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В матче первого тура розыгрыша турецкой Суперлиги между «Гиресунспором» и «Галатасараем» случился неприятный инцидент, в ходе которого защитник гостей Маркао дважды ударил по лицу партнера по команде.

Федерация футбола Турции сегодня объявила, что срок дисквалификации достигнет восьми поединков. Впрочем, «Галатасарай» теперь планирует расстаться со скандальным бразильцем, который, по мнению болельщиков, негативно влияет на репутацию клуба.

Турки уже предлагали кандидатуру Маркао питерскому «Зениту». Также вначале лета интерес к футболисту проявляли на Украине – возможность потенциального трансфра изучали киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Чемпионат Турции Маркао
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21.08  21:45 Газишехир Газиантеп ... Бешикташ
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