«Бешикташ» объявил о переходе бывшего полузащитника «Шахтёра» Алекса Тейшейры, передаёт пресс-служба турецкого клуба. Бразилец подписал контракт до 2023 года с возможностью продления ещё на один год.

Тейшейра в Европе известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», за который он играл с 2010 по 2016 год. Позже он за 50 миллионов евро перешёл в китайский «Цзянсу Сунин», который прекратил существование. С 1 января полузащитник находился без клуба.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» готовит предложение по поводу трансфера полузащитника «Бешикташа» Адема Льяича. Турецкий клуб готов расстаться с игроком.