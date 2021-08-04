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Турция

Фалькао может продолжить карьеру в Мексике

04 Августа 2021 • 08:18 Комментировать
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Колумбийский форвард Радамель Фалькао, которого хочет продать турецкий «Галатасарай» этим летом, имеет вариант продолжения карьеры за океаном.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, опытного бомбардира ждут в чемпионате Мексики. Один из местных клубов, название которого не раскрывается, начал переговоры с 35-летним футболистом.

Ранее сообщалось, что стамбульский гранд решил продать Радамеля из-за его высокой зарплаты. Фалькао получает порядка пяти миллионов евро в год.

В прошлом сезоне чемпионата Турции форвард сыграл 17 поединков, забил девять мячей и дважды ассистировал одноклубникам.

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Евро-Футбол.Ру,
Радамель Фалькао Трансферы футбола - лето 2021
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