«Галатасарай» выставит Фалькао на трансфер

Известный колумбийский голеадор Радамель Фалькао близок к уходу из стамбульского «Галатасарая» нынешним летом. Об этом информируют журналисты портала Sabah.

Согласно сведениям источника, руководство турецкого гранда приняло решение продать 35-летнего бомбардира, чтобы сократить зарплатную ведомость. В «Галатасарае» Фалькао получает порядка пяти миллионов евро в год.

Ряды турецкого гранда Радамель пополнил в сентябре 2019 года, подписав трехлетнее трудовое соглашение. Его трансферная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.

В минувшем сезоне турецкой Суперлиги колумбиец провел 17 матчей, забил девять голов и дважды ассистировал одноклубникам.