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Турция

Бывший игрок «Ювентуса» и «Баварии» перебрался в Турцию

30 Июля 2021 • 21:03 Комментировать
Фатих Карагюмрюк
...
Газишехир Газиантеп
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Мехди Бенатиа официально был представлен в качестве нового игрока турецкого «Фатих Карагюмрюк». В новый клуб марроканец перебрался на правах свободного агента. Сезон 2020/21 новая команда защитника завершила на восьмом месте в Суперлиге, не сумев пробиться в еврокубки.

О деталях контракта экс-защитника итальянского «Ювентуса» и немецкой «Баварии» пока не разглашается. Прошлым клубом 34-летнего футболиста был «Аль-Духаиль» из Катара. В Азии Бенатиа выступал с января 2019 года.

В минувшим розыгрыше местного чемпионата Мехди провел 33 поединка, в которых отметился одним забитым голом.


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Мехди Бенатиа Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Фатих Карагюмбрюк
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