Бывший игрок «Ювентуса» и «Баварии» перебрался в Турцию

Мехди Бенатиа официально был представлен в качестве нового игрока турецкого «Фатих Карагюмрюк». В новый клуб марроканец перебрался на правах свободного агента. Сезон 2020/21 новая команда защитника завершила на восьмом месте в Суперлиге, не сумев пробиться в еврокубки.

О деталях контракта экс-защитника итальянского «Ювентуса» и немецкой «Баварии» пока не разглашается. Прошлым клубом 34-летнего футболиста был «Аль-Духаиль» из Катара. В Азии Бенатиа выступал с января 2019 года.

В минувшим розыгрыше местного чемпионата Мехди провел 33 поединка, в которых отметился одним забитым голом.