Голландский защитник Патрик ван Анхольт, известный по выступлениям в английской Премьер-лиге, продолжит карьеру в чемпионате Турции. Новым местом работы 30-летнего игрока стал стамбульский «Галатасарай».

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, контракт с ван Анхольтом подписан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне голландец выступал за «Кристал Пэлас». Защитник принял участие в 23 поединках, отметившись одной голевой передачей.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Турции «Галатасарай» финишировал на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, уступив золотые награды «Бешикташу».