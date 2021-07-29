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Турция

Ван Анхольт стал игроком турецкого гранда официально

29 Июля 2021 • 08:33 Комментировать
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Голландский защитник Патрик ван Анхольт, известный по выступлениям в английской Премьер-лиге, продолжит карьеру в чемпионате Турции. Новым местом работы 30-летнего игрока стал стамбульский «Галатасарай».

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, контракт с ван Анхольтом подписан до лета 2024 года.

В минувшем сезоне голландец выступал за «Кристал Пэлас». Защитник принял участие в 23 поединках, отметившись одной голевой передачей.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата Турции «Галатасарай» финишировал на втором месте в турнирной таблице Суперлиги, уступив золотые награды «Бешикташу».

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