Защитник Фёдор Кудряшов прокомментировал продление контракта с «Антальяспором». Игрок подписал соглашение на один год с возможностью продления ещё на год.

Кудряшов отметил, что за то время, которое он провёл в Турции, клуб сильно изменился, и теперь все с оптимизмом ожидают новый сезон. Также футболист добавил, что главной целью является выполнение задач наилучшим образом.

Напомним, что Кудряшов перешёл в «Антальяспор» из «Сочи» в январе 2020 года на правах свободного агента. За клуб он сыграл 62 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее он также выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир».