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Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором»

22 Июля 2021, 19:10,

Защитник Иван Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором», передаёт пресс-служба турецкого клуба. Сообщается, что стороны подписали новое соглашение на один год с возможностью продления ещё на год.

Кудряшов перешёл в «Антальяспор» из «Сочи» в январе 2020 года на правах свободного агента. За клуб он сыграл 62 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее он также выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир».

Также на счету Кудряшова 45 матчей в составе сборной России, в которых он забил один гол, а также в составе национальной команды выступал на чемпионате мира в 2018 году и чемпионате Европы - в 2021.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Фёдор Кудряшов, Антальяспор
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Комментарии (1)
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Super fanat
22 Июля 2021, 20:42

Видимо, его уровень... Всё лучше, чем доигрывать в российском глубинке. Удачи тогда Кудряшову, Европа такая себе, но всё же заграница!
P.S. Сами вы Иваны ,а он Фёдор :)

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