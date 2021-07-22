Защитник Иван Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором», передаёт пресс-служба турецкого клуба. Сообщается, что стороны подписали новое соглашение на один год с возможностью продления ещё на год.

Кудряшов перешёл в «Антальяспор» из «Сочи» в январе 2020 года на правах свободного агента. За клуб он сыграл 62 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Ранее он также выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир».

Также на счету Кудряшова 45 матчей в составе сборной России, в которых он забил один гол, а также в составе национальной команды выступал на чемпионате мира в 2018 году и чемпионате Европы - в 2021.