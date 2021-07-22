Муса переходит в «Карагюмрюк»

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса обзаведётся новой работой в чемпионате Турции.

У 28-летнего нигерийского футболиста появится новый работодатель. Отныне игрок, сделавший себе имя в чемпионате России, выступая за московских «армейцев», будет радовать публику в Суперлиге Турции. Его новым клубом станет «Фатих Карагюмрюк», что подтверждает Николо Скира у себя в профиле в «Твиттере».

Ахмед Муса до последнего времени пребывал в ранге свободного агента после того, как покинул ряды «Аль-Насра» в середине осени прошлого года.

У нигерийского форварда есть за спиной опыт выступлений в английской Премьер-лиге, где он играл за «Лестер Сити».