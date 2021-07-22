Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Муса переходит в «Карагюмрюк»

22 Июля 2021, 17:16,

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса обзаведётся новой работой в чемпионате Турции.

У 28-летнего нигерийского футболиста появится новый работодатель. Отныне игрок, сделавший себе имя в чемпионате России, выступая за московских «армейцев», будет радовать публику в Суперлиге Турции. Его новым клубом станет «Фатих Карагюмрюк», что подтверждает Николо Скира у себя в профиле в «Твиттере».

Ахмед Муса до последнего времени пребывал в ранге свободного агента после того, как покинул ряды «Аль-Насра» в середине осени прошлого года.

У нигерийского форварда есть за спиной опыт выступлений в английской Премьер-лиге, где он играл за «Лестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Ахмед Муса, Фатих Карагюмрюк
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