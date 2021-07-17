Фалькао близок к уходу из «Галатасарая»

Форвард стамбульского «Галатасарая» Радамель Фалькао близок к смене клубной прописки, об этом информирует газета Marca.

Руководство турецкого гранда приняло решение расстаться с игроком в текущее трансферное окно. В услугах колумбийского бомбардира заинтересованы в МЛС, Катаре и Саудовской Аравии.

Радамель выступает за «Галатасарай» с сентября 2019 года. Колумбиец перебрался в Стамбул на правах свободного агента. Действующий контракт Фалькао с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшей кампании нападающий провел 17 поединков в Суперлиге, отметившись девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.