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Фалькао близок к уходу из «Галатасарая»

17 Июля 2021, 09:07,

Форвард стамбульского «Галатасарая» Радамель Фалькао близок к смене клубной прописки, об этом информирует газета Marca.

Руководство турецкого гранда приняло решение расстаться с игроком в текущее трансферное окно. В услугах колумбийского бомбардира заинтересованы в МЛС, Катаре и Саудовской Аравии.

Радамель выступает за «Галатасарай» с сентября 2019 года. Колумбиец перебрался в Стамбул на правах свободного агента. Действующий контракт Фалькао с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшей кампании нападающий провел 17 поединков в Суперлиге, отметившись девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Галатасарай, Трансферы футбола - лето 2021, Радамель Фалькао
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