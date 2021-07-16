Давид Луис отправится покорять Турцию

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16 Июля 2021, 23:00,
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«Адана Демирспор» близок к оформлению сотрудничества с бывшим футболистом сборной Бразилии Давидом Луисом.
У опытнейшего южноамериканского центрдефа есть хорошие шансы продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. В его услугах оказался заинтересован дебютант элитного дивизиона – «Адана Демирспор», о чём сообщает ресурс Fanatik.
Поднявшемуся в классе турецкому клубу 34-летний центральный оборонец достанется бесплатно, ведь он ушёл из «Арсенала» по итогам прошлого сезона в ранге свободного агента.
Ожидается, что победитель первой лиги Турции сезона 2020/2021 предложит Давиду Луису двухгодичное соглашение.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Давид Луис, Адана Демирспор