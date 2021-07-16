Давид Луис отправится покорять Турцию

«Адана Демирспор» близок к оформлению сотрудничества с бывшим футболистом сборной Бразилии Давидом Луисом.

У опытнейшего южноамериканского центрдефа есть хорошие шансы продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. В его услугах оказался заинтересован дебютант элитного дивизиона – «Адана Демирспор», о чём сообщает ресурс Fanatik.

Поднявшемуся в классе турецкому клубу 34-летний центральный оборонец достанется бесплатно, ведь он ушёл из «Арсенала» по итогам прошлого сезона в ранге свободного агента.

Ожидается, что победитель первой лиги Турции сезона 2020/2021 предложит Давиду Луису двухгодичное соглашение.