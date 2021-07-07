​Балотелли стал игроком турецкого клуба

Турецкий клуб «Адана Демирспор» объявил о переходе в свои ряды известного итальянского нападающего Марио Балотелли. 30-летний футболист поставил подпись под трудовым соглашением, которое рассчитано на три ближайших сезона.

Напомним, что «Адана Демирспор» в прошлом сезоне занял первое место во втором по рангу дивизионе и завоевал билет в Суперлигу Турции.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Марио Балотелли проводил в «Монце», которой владеет Сильвио Берлускони. Команде не удалось повыситься в классе до Серии А. Балотелли забил 6 голов в 14 поединках за «Монцу».