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Подольски может продолжить карьеру в Польше

05 Июля 2021, 09:08,

Известный немецкий нападающий Лукас Подольски может продолжить карьеру в польском чемпионате. Заинтересованность в услугах 36-летнего футболиста проявляет «Гурник", об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что с января прошлого года опытный форвард защищал цвета «Антальяспора». В настоящий момент Лукас находится в статусе свободного агента.

В Европе Подольски известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», лондонский «Арсенал» и миланский «Интер». За сборную Германии он провел 130 поединков и отметился 49 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лукас Подольски, Гурник
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