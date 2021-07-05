Подольски может продолжить карьеру в Польше

Известный немецкий нападающий Лукас Подольски может продолжить карьеру в польском чемпионате. Заинтересованность в услугах 36-летнего футболиста проявляет «Гурник", об этом сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что с января прошлого года опытный форвард защищал цвета «Антальяспора». В настоящий момент Лукас находится в статусе свободного агента.

В Европе Подольски известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», лондонский «Арсенал» и миланский «Интер». За сборную Германии он провел 130 поединков и отметился 49 забитыми мячами.