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​Далич может сменить сборную Хорватии на «Фенербахче»

18 Июня 2021, 20:56,

Златко Далич может вернуться в клубный футбол после трёх с лишним лет работы в сборной Хорватии. Как сообщает в Twitter журналист Серкан Хамзаоглу, 54-летний хорватский специалист уже достиг принципиального согласия с президентом «Фенербахче» Али Кочем.

Напомним, Златко Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Спустя девять месяцев тренер привёл «шашечных» ко второму месту на чемпионате мира. Тогда, как известно, в финале хорваты проиграли Франции.

Добавим, что «Фенербахче» в прошлом чемпионате Турции занял третье место.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Франции, Фенербахче, Златко Далич
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