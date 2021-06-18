​Далич может сменить сборную Хорватии на «Фенербахче»

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18 Июня 2021, 20:56,
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Златко Далич может вернуться в клубный футбол после трёх с лишним лет работы в сборной Хорватии. Как сообщает в Twitter журналист Серкан Хамзаоглу, 54-летний хорватский специалист уже достиг принципиального согласия с президентом «Фенербахче» Али Кочем.
Напомним, Златко Далич возглавил сборную Хорватии в октябре 2017 года. Спустя девять месяцев тренер привёл «шашечных» ко второму месту на чемпионате мира. Тогда, как известно, в финале хорваты проиграли Франции.
Добавим, что «Фенербахче» в прошлом чемпионате Турции занял третье место.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Франции, Фенербахче, Златко Далич