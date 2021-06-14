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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Тейшейра получил предложение от турецкого гранда

14 Июня 2021, 09:31,

Бразильский футболист Алекс Тейшейра, выступавший последнее время в чемпионате Турции, имеет вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге, об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, в подписании 31-летнего полузащитника заинтересован стамбульский «Бешикташ». «Орлы» предложили бразильцу трудовое соглашение по схеме «2+1». Турецкий гранд готов платить Тейшейре два миллиона евро в год.

В настоящий момент Алекс находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был китайский «Цзянсу Сунин».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бешикташ, Трансферы футбола - лето 2021, Алекс Тейшейра
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