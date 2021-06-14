Тейшейра получил предложение от турецкого гранда

Бразильский футболист Алекс Тейшейра, выступавший последнее время в чемпионате Турции, имеет вариант продолжения карьеры в турецкой Суперлиге, об этом рапортует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

Согласно данным журналиста, в подписании 31-летнего полузащитника заинтересован стамбульский «Бешикташ». «Орлы» предложили бразильцу трудовое соглашение по схеме «2+1». Турецкий гранд готов платить Тейшейре два миллиона евро в год.

В настоящий момент Алекс находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был китайский «Цзянсу Сунин».