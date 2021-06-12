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«Фенербахче» ведёт переговоры с Фавре

12 Июня 2021, 12:40,

Швейцарский специалист Люсьен Фавре, известный по работе в дортмундской «Боруссии», получил предложение из турецкой Суперлиги. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно данным инсайдера, заинтересованность в услугах тренера проявляет стамбульский «Фенербахче». Руководство «канареек» уже провело переговоры с Фавре о возможном сотрудничестве.

В минувшем сезоне стамбульский гранд тренировали Эрол Булут и Эмре Белозоглу. По итогам чемпионата Турции «Фенербахче» финишировал на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Люсьен Фавре
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