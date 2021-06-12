«Фенербахче» ведёт переговоры с Фавре

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12 Июня 2021, 12:40,
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Швейцарский специалист Люсьен Фавре, известный по работе в дортмундской «Боруссии», получил предложение из турецкой Суперлиги. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.
Согласно данным инсайдера, заинтересованность в услугах тренера проявляет стамбульский «Фенербахче». Руководство «канареек» уже провело переговоры с Фавре о возможном сотрудничестве.
В минувшем сезоне стамбульский гранд тренировали Эрол Булут и Эмре Белозоглу. По итогам чемпионата Турции «Фенербахче» финишировал на третьем месте.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Люсьен Фавре