«Фенербахче» ведёт переговоры с Фавре

Швейцарский специалист Люсьен Фавре, известный по работе в дортмундской «Боруссии», получил предложение из турецкой Суперлиги. Об этом информирует инсайдер Николо Скира посредством своего твиттер-аккаунта.

Согласно данным инсайдера, заинтересованность в услугах тренера проявляет стамбульский «Фенербахче». Руководство «канареек» уже провело переговоры с Фавре о возможном сотрудничестве.

В минувшем сезоне стамбульский гранд тренировали Эрол Булут и Эмре Белозоглу. По итогам чемпионата Турции «Фенербахче» финишировал на третьем месте.