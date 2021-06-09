Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F
ЕВРО 2020: Новости Расписание Таблицы Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
Сделать ставку
﻿

Новичок Суперлиги предложил контракт Балотелли

09 Июня 2021, 23:45,

Турецкий клуб «Адана Демирспор», поднявшийся по итогам прошлого сезона в Суперлигу, предложит контракт экс-форварду «Ливерпуля» и «Милана» Марио Балотелли. Такими данными располагает Sky Sports. 30-летний уроженец Палермо с прошлого года защищает цвета «Монцы» из Серии В – в его активе пять голов.

Аналитики Transfermarkt оценивают бывшего игрока сборной Италии и участника ЧЕ-2012 в 1,5 миллиона евро. Балотелли, вероятно, достанется турецкому клубу бесплатно – его контракт с «Монцей» теряет юридическую силу в конце текущего месяца. Напомним, что в Серии В он выступал вместе с Кевином-Принсом Боатенгом, игравшим за «Барселону».

0
Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
Теги: Марио Балотелли, Трансферы футбола - лето 2021, Монца, Серия В, Адана Демирспор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему  
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России
​Они едут побеждать на Евро: представляем сборную России  
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»
Жена Федуна: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп»  
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма  
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020
Спасители теперь Миранчук и Соболев: Сборная России вымучила победу над Болгарией на генеральной репетиции Евро-2020  
Популярные материалы
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Сборная Украины на голову сильнее сборной России на текущий момент – объясняем почему
​Зидан определился со своим будущим
​Зидан определился со своим будущим
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Реакция УЕФА на форму сборной Украины с изображением Крыма
Названы две трансферные цели «Спартака»
Названы две трансферные цели «Спартака»
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели
«Спартак» и «Динамо» продают звёздных легионеров, «Краснодар» - Шапи, а топ-клубы Европы «делят» Доннарумму: трансферы и слухи недели