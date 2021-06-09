Новичок Суперлиги предложил контракт Балотелли

Турецкий клуб «Адана Демирспор», поднявшийся по итогам прошлого сезона в Суперлигу, предложит контракт экс-форварду «Ливерпуля» и «Милана» Марио Балотелли. Такими данными располагает Sky Sports. 30-летний уроженец Палермо с прошлого года защищает цвета «Монцы» из Серии В – в его активе пять голов.

Аналитики Transfermarkt оценивают бывшего игрока сборной Италии и участника ЧЕ-2012 в 1,5 миллиона евро. Балотелли, вероятно, достанется турецкому клубу бесплатно – его контракт с «Монцей» теряет юридическую силу в конце текущего месяца. Напомним, что в Серии В он выступал вместе с Кевином-Принсом Боатенгом, игравшим за «Барселону».