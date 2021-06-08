​Гамшик перешёл в турецкий клуб

Один из самых известных словацких футболистов Марек Гамшик продолжит карьеру в Турции. О переходе полузащитника в свои ряды во вторник объявил «Трабзонспор».

Марек Гамшик является футболистом с наибольшим количеством игр за сборную Словакии (126). В мире футбола словак известен главным образом по периоду в «Наполи». Цвета неаполитанцев Марек защищал почти 12 лет. Какое-то время Гамшик был лучшим бомбардиром «Наполи» в истории, пока недавно его не обошёл Дрис Мертенс.

«Трабзонспор» решил серьёзно усилить свой состав в летнее трансферное окно. Ранее в клуб перебрались Жервиньо и Бруно Перес.