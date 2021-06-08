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​Гамшик перешёл в турецкий клуб

08 Июня 2021, 19:57,

Один из самых известных словацких футболистов Марек Гамшик продолжит карьеру в Турции. О переходе полузащитника в свои ряды во вторник объявил «Трабзонспор».

Марек Гамшик является футболистом с наибольшим количеством игр за сборную Словакии (126). В мире футбола словак известен главным образом по периоду в «Наполи». Цвета неаполитанцев Марек защищал почти 12 лет. Какое-то время Гамшик был лучшим бомбардиром «Наполи» в истории, пока недавно его не обошёл Дрис Мертенс.

«Трабзонспор» решил серьёзно усилить свой состав в летнее трансферное окно. Ранее в клуб перебрались Жервиньо и Бруно Перес.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Трабзонспор, Марек Гамшик, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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