Тедеско провёл переговоры с «Фенербахче»

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который покинул московский «Спартак» по завершении прошлого сезона, имеет вариант продолжения в турецком чемпионате.

Как информирует Aspor, интерес к наставнику проявляет стамбульский «Фенербахче». Стороны уже провели переговоры и обсудили возможное сотрудничество.

Ранее СМИ сообщали, что в приглашении Тедеско заинтересованы «Сампдория», «Наполи» и «Фиорентина».

Под руководством немецкого тренера «Спартак» финишировал на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. После ухода Тедеско пост главного тренера «красно-белых» занял португалец Руй Витория.