Тедеско провёл переговоры с «Фенербахче»

|
08 Июня 2021, 10:58,
|
|
Немецкий специалист Доменико Тедеско, который покинул московский «Спартак» по завершении прошлого сезона, имеет вариант продолжения в турецком чемпионате.
Как информирует Aspor, интерес к наставнику проявляет стамбульский «Фенербахче». Стороны уже провели переговоры и обсудили возможное сотрудничество.
Ранее СМИ сообщали, что в приглашении Тедеско заинтересованы «Сампдория», «Наполи» и «Фиорентина».
Под руководством немецкого тренера «Спартак» финишировал на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. После ухода Тедеско пост главного тренера «красно-белых» занял португалец Руй Витория.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Доменико Тедеско