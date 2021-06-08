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Тедеско провёл переговоры с «Фенербахче»

08 Июня 2021, 10:58,

Немецкий специалист Доменико Тедеско, который покинул московский «Спартак» по завершении прошлого сезона, имеет вариант продолжения в турецком чемпионате.

Как информирует Aspor, интерес к наставнику проявляет стамбульский «Фенербахче». Стороны уже провели переговоры и обсудили возможное сотрудничество.

Ранее СМИ сообщали, что в приглашении Тедеско заинтересованы «Сампдория», «Наполи» и «Фиорентина».

Под руководством немецкого тренера «Спартак» финишировал на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. После ухода Тедеско пост главного тренера «красно-белых» занял португалец Руй Витория.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Доменико Тедеско
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