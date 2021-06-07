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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Гамшик подпишет 2-летний контракт с «Трабзонспором»

07 Июня 2021, 08:37,

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик, который запомнился болельщикам по успешным выступлениям в чемпионате Италии за «Наполи», продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, 33-летний футболист покинет шведский «Гётеборг» и подпишет трудовое соглашение с «Трабзонспором». Турецкий клуб уже предложил Мареку контракт до середины 2023 года. Ожидается, что трансфер будет оформлен на этой неделе.

Заработная плата игрока в Турции составит от 1,5 до 2,5 миллиона евро.

В чемпионате Швеции Гамшик сыграл шесть поединков, отметившись забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Трабзонспор, Марек Гамшик
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