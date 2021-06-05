Турецкий клуб предложил контракт Гамшику

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05 Июня 2021, 10:43,
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Экс-футболист «Наполи» Марек Гамшик, ныне выступающий в чемпионате Швеции за «Гётеборг», может переехать в турецкую Суперлигу.
Согласно информации инсайдера Николо Скиры, руководство «Трабзонспора» сделало предложение 33-летнему полузащитнику. Турецкий клуб готов подписать с Мареком двухлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 1,5 миллиона евро в год.
В составе «Гётеборга» словацкий полузащитник сыграл шесть поединков, записав на свой счет один забитый мяч.
Напомним, что Гамшик включен в заявку сборной Словакии на чемпионат Европы-2020.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Трабзонспор, Марек Гамшик