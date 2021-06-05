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Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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Турецкий клуб предложил контракт Гамшику

05 Июня 2021, 10:43,

Экс-футболист «Наполи» Марек Гамшик, ныне выступающий в чемпионате Швеции за «Гётеборг», может переехать в турецкую Суперлигу.

Согласно информации инсайдера Николо Скиры, руководство «Трабзонспора» сделало предложение 33-летнему полузащитнику. Турецкий клуб готов подписать с Мареком двухлетнее трудовое соглашение с заработной платой в размере 1,5 миллиона евро в год.

В составе «Гётеборга» словацкий полузащитник сыграл шесть поединков, записав на свой счет один забитый мяч.

Напомним, что Гамшик включен в заявку сборной Словакии на чемпионат Европы-2020.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Трабзонспор, Марек Гамшик
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