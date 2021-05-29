Футболист турецкого клуба выпал из автобуса во время празднования

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29 Мая 2021, 10:57,
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Турецкий клуб «Коджаэлиспор» бурно отпраздновал выход в первый дивизион национального чемпионата. Празднование едва не завершилось трагедией.
Дело в том, что один из футболистов команды вывалился из автобуса. Бахри Джан Авджи упал с автобуса с открытым верхом прямо на трассу. Игроку была незамедлительно оказана медицинская помощь. Сейчас здоровью футболиста ничего не угрожает, об этом сообщила клубная пресс-служба.
Видео падения Авджи опубликовано в твиттер-аккаунте CNN Turk Spor.
Talihsiz kazanın görüntüleri. pic.twitter.com/ew2D3U8tX1— CNN TÜRK Spor (@CNNTURKSpor) May 28, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Коджаэлиспор
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