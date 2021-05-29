Футболист турецкого клуба выпал из автобуса во время празднования

Турецкий клуб «Коджаэлиспор» бурно отпраздновал выход в первый дивизион национального чемпионата. Празднование едва не завершилось трагедией.

Дело в том, что один из футболистов команды вывалился из автобуса. Бахри Джан Авджи упал с автобуса с открытым верхом прямо на трассу. Игроку была незамедлительно оказана медицинская помощь. Сейчас здоровью футболиста ничего не угрожает, об этом сообщила клубная пресс-служба.

Видео падения Авджи опубликовано в твиттер-аккаунте CNN Turk Spor.