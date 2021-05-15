Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
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«Фенербахче» хочет пригласить Лёва

15 Мая 2021, 09:35,

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может переехать в Турцию после чемпионата Европы-2020. Ранее стало известно, что специалист покинет «бундестим» по окончании континентального турнира.

Как информирует издание Lequipe, интерес к немецкому наставнику проявляет руководство стамбульского «Фенербахче». Турецкий гранд отправил в отставку Эрола Будута и подыскивает нового главного тренера.

Напомним, что Йоахим занимает пост рулевого сборной Германии с 2006 года.

Перед заключительным туром чемпионата Турции «Фенербахче» занимает третье место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фенербахче, Йоахим Лёв
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