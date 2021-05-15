«Фенербахче» хочет пригласить Лёва

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15 Мая 2021, 09:35,
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв может переехать в Турцию после чемпионата Европы-2020. Ранее стало известно, что специалист покинет «бундестим» по окончании континентального турнира.
Как информирует издание Lequipe, интерес к немецкому наставнику проявляет руководство стамбульского «Фенербахче». Турецкий гранд отправил в отставку Эрола Будута и подыскивает нового главного тренера.
Напомним, что Йоахим занимает пост рулевого сборной Германии с 2006 года.
Перед заключительным туром чемпионата Турции «Фенербахче» занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фенербахче, Йоахим Лёв