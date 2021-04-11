Фалькао получил травму на тренировке, у него диагностирован перелом костей лица

Нападающий Радамель Фалькао, выступающий за стамбульский «Галатасарай», получил травму на тренировке.

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, колумбийский форвард столкнулся головами с одноклубников, у Фалькао диагностирован перелом костей лица, сегодня ему предстоит перенести операцию.

35-летний нападающий сыграл пятнадцать матчей за «Галатасарай» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Радамеля со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в два с половиной миллиона евро.