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Фалькао получил травму на тренировке, у него диагностирован перелом костей лица

11 Апреля 2021, 18:13,

Нападающий Радамель Фалькао, выступающий за стамбульский «Галатасарай», получил травму на тренировке.

Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, колумбийский форвард столкнулся головами с одноклубников, у Фалькао диагностирован перелом костей лица, сегодня ему предстоит перенести операцию.

35-летний нападающий сыграл пятнадцать матчей за «Галатасарай» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Радамеля со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в два с половиной миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Радамель Фалькао
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Комментарии (4)
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0
Alex1972
11 Апреля 2021, 18:20

А если бы так пенальде сделали... Ужас...

0
Super fanat
11 Апреля 2021, 18:27

Мне иногда кажется, что ты больше ненавидишь Роналду, чем любишь Месси.

0
Alex1972
11 Апреля 2021, 18:40

Самое интересное, что ты попал в точку.... Абсолютно точное высказывание... Ты первый, кто это понял... Остальные - какие-то глупые... Респект тебе!!!...

1
Super fanat
11 Апреля 2021, 18:18

Жесть, теперь и не доиграет нормально! Здоровья... Надеюсь, что завершит карьеру на коне, классным форвардом, которым он и был.

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