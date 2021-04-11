Фалькао получил травму на тренировке, у него диагностирован перелом костей лица

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11 Апреля 2021, 18:13,
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Нападающий Радамель Фалькао, выступающий за стамбульский «Галатасарай», получил травму на тренировке.
Как сообщает пресс-служба турецкого клуба, колумбийский форвард столкнулся головами с одноклубников, у Фалькао диагностирован перелом костей лица, сегодня ему предстоит перенести операцию.
35-летний нападающий сыграл пятнадцать матчей за «Галатасарай» в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Радамеля со стамбульским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в два с половиной миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Радамель Фалькао
А если бы так пенальде сделали... Ужас...
Мне иногда кажется, что ты больше ненавидишь Роналду, чем любишь Месси.
Самое интересное, что ты попал в точку.... Абсолютно точное высказывание... Ты первый, кто это понял... Остальные - какие-то глупые... Респект тебе!!!...
Жесть, теперь и не доиграет нормально! Здоровья... Надеюсь, что завершит карьеру на коне, классным форвардом, которым он и был.