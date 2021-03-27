Чемпионат Турции по футболу. Суперлига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Сарри может возглавить турецкий клуб

27 Марта 2021, 00:13,

Маурицио Сарри может продолжить тренерскую карьеру в Турции. Местное издание Ajansspor сообщает о том, что шестидесятидвухлетний специалист ведёт переговоры с «Фенербахче». На следующей неделе Сарри должен встретиться с президентом «канареек» Али Кочем для проработки деталей возможной сделки.

Напомним, Маурицио Сарри находится без работы после ухода из «Ювентуса» прошлым летом. При этом, если верить информации из СМИ, тренер до сих пор связан контрактом с туринским клубом.

Накануне «Фенербахче» уволил с должности главного тренера Эрола Булута, который работал с командой с лета.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фенербахче, Маурицио Сарри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого