​Сарри может возглавить турецкий клуб

Маурицио Сарри может продолжить тренерскую карьеру в Турции. Местное издание Ajansspor сообщает о том, что шестидесятидвухлетний специалист ведёт переговоры с «Фенербахче». На следующей неделе Сарри должен встретиться с президентом «канареек» Али Кочем для проработки деталей возможной сделки.

Напомним, Маурицио Сарри находится без работы после ухода из «Ювентуса» прошлым летом. При этом, если верить информации из СМИ, тренер до сих пор связан контрактом с туринским клубом.

Накануне «Фенербахче» уволил с должности главного тренера Эрола Булута, который работал с командой с лета.